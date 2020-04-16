شفاء 516 ألف مصاب بكورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة من منصة "وورلد ميترز" لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و91 ألف حالة حتى صباح الخميس.



وكشفت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 516 ألفا، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفا و600 وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و341 إصابة و3342 وفاة.