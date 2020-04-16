ألمانيا تتجاوز 131 ألف إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف تقييم أجرته وكالة الأنباء الألمانية عن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بألمانيا زاد على 131 ألفا و400 إصابة حتى الخميس.



وأضاف التقييم أن هناك 3554 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض على مستوى ألمانيا حتى الآن، فيما بلغ العدد، الأربعاء، 3222 حالة وفاة.

Advertisements

ومثلما هو الحال في دول أخرى، يتوقع الخبراء وجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها في ألمانيا.

وحسب إحصائيات الولايات الاتحادية، تم تسجيل أعلى أعداد الإصابة في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث سجلت أكثر من 34600 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، و995 حالة وفاة على الأقل.

وتليها ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا بما يزيد على 27600 حالة إصابة و708 حالات وفاة، ثم ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا بما يزيد على 26 ألف حالة إصابة و820 حالة وفاة على الأقل.