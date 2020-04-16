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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 703، بعد تعافي 40 حالة جديدة.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، خروج 18 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19).
وأضافت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 1218 شخص حتى الآن.
كانت الوزارة أعلنت، الأربعاء، تسجيل 143 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 15 حالة جديدة من المرض الوبائي.
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