"طمني يا غالي على صحة ماما سوزان".. علاء مبارك يوضح حقيقة مرض والدته

طمأن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، متابعيه على "تويتر"، على صحة والدته سوزان مبارك.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه: "طمني يا غالي على صحة ماما سوزان". حسبما نشر موقع "الوطن".

وقال "مبارك": "الحمد لله بخير ولكن للأسف هناك أخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعي عن صحة والدتي ليس لها أي أساس من الصحة، مش عارف عايزين إيه الصراحة.. الحمد لله وربنا الحافظ".

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وكان مبارك توفي 25فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.

ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع جنازة مبارك، وذكر التليفزيون الرسمي أنه سيتم نقل الجثمان جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

وظهرت سوزان مبارك في الجنازة وظهر عليها علامات الشيخوخة