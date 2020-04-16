وزير الصحة: حريصون على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات

شدد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال لقائه وفدًا من نقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ على أهمية الدور الذي يقوم به ​القطاع الصحي​ الخاص بالتعاون مع القطاع الصحي العام لحماية الإنسان في أمنه الصحي في ​لبنان​. أضاف أن ​الأزمة​ الإقتصادية ضاغطة وكذلك التحديات التي تواجهها المستشفيات الخاصة بكل أبعادها، ولكن ​الحكومة اللبنانية​ و​وزارة الصحة​ العامة حريصتان على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات. وأكد الوزير حسن، أنه سواء في العلن أم في الكواليس، يتوافق الجميع على دفع مستحقات المستشفيات.

ولفت وزير الصحة العامة إلى أن الوزارة بادرت وباشرت في الاتفاق على ما سلف من حقوق متصلة بالأشهر الستة الأخيرة من العام 2019، مؤكدًا أن الوزارة تقف إلى جانب النقابة لتحصيل الحقوق المشروعة.

أما النقيب هارون فشكر وزير الصحة العامة على الإهتمام بأوضاع المستشفيات والصعوبات التي تمر فيها. أضاف أننا نحاول التخفيف من وطأة المشاكل التي نعاني منها ونحاول ألا تنعكس على المواطن بالدرجة الأولى وعلى العاملين في المستشفيات بالدرجة الثانية.

وإذ أسف لما أعلنته إحدى المستشفيات في شأن إقفالها، أمل أن يتم التوصل، من خلال المساعي التي يبذلها وزير الصحة وكل الذين يقدمون المساعدة إلى حلحلة المشكلة المادية التي تعاني منها المستشفيات ل​تحقيق​ الإستمرارية. وأكد وضع كل الطاقات الإستشفائية بتصرف وزارة الصحة خصوصا في هذا الظرف الصعب من الناحيتين المادية والصحية.