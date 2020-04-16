رئيس الوزراء الياباني يوسع حال الطوارئ لتشمل كافة أرجاء البلاد

قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت رسمياً الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة شهر في العاصمة طوكيو و6 مقاطعات أخرى للحد من انتشار الفيروس.
وتمنح حالة الطوارئ، بناء على قانون معدل شهر شباط الماضي، حكام المقاطعات السبع سلطة الدعوة لإغلاق المدارس وبعض الأعمال حتى نهاية عطلة الأسبوع الذهبي هذا العام في 6 أيار.
ويواجه آبي ضغوطا لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا في ظل دعوات من شركائه السياسيين لتوزيع المزيد من السيولة للمزيد من الأشخاص.
وأعلنت الحكومة عن حزمة حوافز تقدر بنحو تريليون دولار في الأسبوع الماضي تشمل توزيعات نقدية قيمتها 300 ألف ين (2800 دولار أميركي) لكنها خصصت فقط لكل أسرة يتبين أن دخلها تأثر بفعل فيروس كورونا.
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