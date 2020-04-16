الصليب الأحمر الدولي: تفشي كورونا بالشرق الأوسط قد يكون له تداعيات مدمرة

اعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ أن تفشي ​فيروس كورونا​ في ​الشرق الأوسط​ يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. ورأت اللجنة أن ​حظر التجول​ وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على ​الصحة العامة​ لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم. وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ و​قطاع غزة​ و​لبنان​ و​الأردن​، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد “لتداعيات مدمرة محتملة" و"​زلزال​ اجتماعي واقتصادي". إضغط للمزيد

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