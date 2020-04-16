اسبانيا: 551 وفاة بكورونا وارتفاع العدد الاجمالي للوفيات الى 19 الف

أعلنت السلطات الاسبانية عن تسجيل 551 حالة وفاة ب​كورونا​ ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 19 الف.

هذا واشار وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، الاثنين الفائت الى إن بلاده تمكنت من تجاوز ذروة وباء كورونا المستجد أو "كوفيد 19"، بعدما أصاب الفيروس أكثر من 169 ألف شخص.

وشدد ايلا على أن إسبانيا ستركز في الوقت الحالي على ثني منحنى الإصابات الجديدة بالوباء.

كذلك خففت السلطات الإسبانية بعض القيود التي فرضت من جراء الوباء، وعادت بعض القطاعات إلى العمل مثل البناء والصناعة.