تسجيل 392 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات شفاء خلال 24 ساعة في قطر

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية، عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وشفاء 9 حالات من المرض المصابين ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 415 حالة منذ بداية انتشار كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في قطر أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم حالات الإصابة الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة، كما تم اكتشاف بعض حالات الإصابة بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي لديهم.