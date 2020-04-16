النشرة: وقفة امام مصرف لبنان في صيدا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان عددا من الشبان نظموا وقفة احتجاجية امام فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم وضع حلول لهذه المشاكل، معتبرين ان ​الدولار​ يسجل اعلى رقم قياسي في السوق السوداء مقابل ​الليرة اللبنانية​ بالاضافة الى ​الأزمة​ الصحية التي يرزح تحت وطأتها المواطنون وهتفوا ضد ​السياسة​ المالية والمصرفية .

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