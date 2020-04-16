الوفاء للمقاومة:نرفض الطروحات لترميم الوضع المالي على حساب اموال المودعين

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري ان "قرار ​الحكومة​ بمواصلة إعادة المغتربين لا سيما ​الطلاب​ الى ​لبنان​ بالطريقة الامنة المعتمدة هو قرار يعكس حرصها على المواطنين". وشددت على "وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة ضمانا لسلامتهم". وشددت على رفض الطروحات لترميم الوضع المالي على حساب اموال المودعين واصول الدولة​​​​​​​.

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