وجه رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعية "تهنئة من القلب الى جميع الرفاق في مصلحة الأساتذة الجامعيين، مصلحة المهندسين ومصلحة الأطباء الى جانب الأمانة المساعدة لشؤون المصالح في "القوات اللبنانية"، على المبادرة التي ستؤمّن حمايةً إضافية للجسم الطبي والتمريضي، خط الدفاع الأول عن اللبنانيين في مواجهة الكورونا​​​​​​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع يهنئ مصالح المهندسين والاساتذة والاطباء على المبادرة التي ستؤمّن حمايةً إضافية للجسم الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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