اللبكي: للالتزام بالتعبئة والجيش سيوزع المساعدات للعائلات المستحقة

جدد ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ في تصريح، دعوته اهالي ​القضاء​ إلى "الالتزام بالتعبئة العامة والابقاء على ​الحجر المنزلي​ الوقائي لتفادي الاصابة بوباء ​كورونا​ والحد من تفشيه"، لافتا الى أن الاصابات بالفيروس تزداد في عكار.

ودعا الى "وجوب الإلتزام بالحجر المنزلي لنتخطى هذه ​الأزمة​"، مؤكدا أن "الدور الاساسي اليوم هو للاهالي لجهة وعي هذه المخاطر والإلتزام والأخذ بالإرشادات الصحية والأمنية بكل جدية، لأن كل ذلك هدفه سلامة المواطن وصحته في الدرجة الأولى".

واشار اللبكي الى انه "منذ بداية الازمة ومكتب إدارة هيئة الكوارث في عكار على استعداد وجهوزية للمرحلة المقبلة، بالتنسيق مع ​وزارة الداخلية والبلديات​، ويعمل كخلية نحل لا تهدأ. حيث تم في هذا الصدد الطلب من كل بلدية أن تضع خطتها للمواجهة بالتنسيق مع المحافظة، إن على الصعيد الصحي أو لجهة تحديد مراكز الحجر وغيرها، وتنفيذ كل متطلبات قرار التعبئة العامة وخطة الطوارئ الصحية".

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وأوضح "اننا نتابع أي حالة مشتبه بها بالإصابة، بالتنسيق مع ​الصليب الأحمر​ اللبناني وطبابة القضاء و​القوى الأمنية​ و​البلدية​ المعنية. كما نتابع كل الأشخاص المحجورين أو المصابين لحين انقضاء فترة الحجر المطلوبة"، معلنا أنه "في الأسبوع المقبل سيكون لدينا في محافظة عكار متطوعون من الصليب الأحمر و"داتا" كاملة لكل المحجورين في عكار وسنتابعها مع طبابة القضاء والقوى الأمنية بشكل يومي، لتأمين حاجاتهم بموجب برنامج خاص بهم، كما أن غرفة طوارئ عكار في مركز المحافظة تتابع مجريات الأمور لحظة بلحظة".

وعن انطلاق رزمة المساعدات من ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ السبت المقبل، قال: "هذه المساعدات ستنطلق على مرحلتين. الأولى للأشخاص الذين لديهم أولاد في ​المدارس الرسمية​ ولسائقي الأجرة ضمن شروط معينة حددتها ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، وسيتولى ​الجيش​ تنفيذها على الأرض، ونحن ليس لنا علاقة بها".

اضاف: "طلبنا من كل رئيس بلدية عندما تصل إليه اللوائح أو القوائم بالأشخاص المستفيدين، أن يحتفظ بهذه اللوائح لعدم إعطاء مساعدة أخرى للشخص نفسه مرتين، حرصا على ان تشمل المساعدات جميع العائلات المستحقة".

