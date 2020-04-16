دياب خلال جلسة الحكومة: إجراءاتنا في مواجهة كورونا تحقق نجاحًا باحتواء الوباء

أكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء أن "إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة، وأنها تحقق نجاحًا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار بتطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور".
وأوضح ان "المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركّز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان". وأضاف "نركز على الشأن الاجتماعي، وللأسف، حصل تأخير بتوزيع المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة للعائلات المحتاجة بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام".
وعن مشروع خطة الإصلاح المالي، قال: " أطلقنا ورشة النقاش، بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة".
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