الكتلة الوطنية: لفضح كل من يتدخّل في التشكيلات القضائية

دعت "الكتلة الوطنيّة" وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ إلى أن "تفضح كل من يتدخّل" في ​التشكيلات القضائية​، وتنتصر "لثورة العدالة".

واعتبرت "الكتلة"، في بيان، أنّ ثلاث كلمات هي "العدل أساس الملك" تختصر آمال اللبنانيّين لحماية مدخراتهم من أيّة عمليّة موروبة لتحميلهم تبعات 30 عاماً من الزبائنيّة و​المحاصصة​ و​الفساد​. وأضافت أنّ هذه العبارة تختصر أيضاً آمالهم في ملاحقة من تسبّب بفجوة الـ83 مليار ​دولار​ ومعاقبة من شارك ومن تغاضى وهو يعلم.

ودعت وزيرة العدل التي تؤكّد أنّها ممّن شاركوا في ساحات ​الثورة​، ثورة المواطنين مصدر كل شرعيّة حتى شرعيّة ​القضاء​، إلى قول كلمتها والانتصار لثورة "العدالة".