الكتلة الوطنية: لفضح كل من يتدخّل في التشكيلات القضائية

دعت "الكتلة الوطنيّة" وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أن "تفضح كل من يتدخّل" في التشكيلات القضائية، وتنتصر "لثورة العدالة".
واعتبرت "الكتلة"، في بيان، أنّ ثلاث كلمات هي "العدل أساس الملك" تختصر آمال اللبنانيّين لحماية مدخراتهم من أيّة عمليّة موروبة لتحميلهم تبعات 30 عاماً من الزبائنيّة والمحاصصة والفساد. وأضافت أنّ هذه العبارة تختصر أيضاً آمالهم في ملاحقة من تسبّب بفجوة الـ83 مليار دولار ومعاقبة من شارك ومن تغاضى وهو يعلم.
ودعت وزيرة العدل التي تؤكّد أنّها ممّن شاركوا في ساحات الثورة، ثورة المواطنين مصدر كل شرعيّة حتى شرعيّة القضاء، إلى قول كلمتها والانتصار لثورة "العدالة".
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