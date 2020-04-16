NBN: مجلس الوزراء قرر سحب سلفة خزينة بقيمة 1200 مليار ليرة لدعم شبكات الامان الاجتماعي

أفادت قناة الـ"NBN" أن ​مجلس الوزراء​ قرر استحداث وظائف ل​كتاب العدل​، كما قرر قرر سحب سلفة خزينة بقيمة 1200 مليار ليرة لدعم شبكات الامان الاجتماعي والاقتصادي والصحي والزراعي والصناعي، مشيرة الى أن مجلس الوزراء كلف وزيرة العدل كشف الفساد ومحاسبة المسؤولين لا سيما قانون الإثراء غير المشروع وحمابة كاشفي الفساد.

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