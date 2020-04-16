LBCI: سلطات أبيدجان وافقت على نقل جثمان الزوقي إلى بيروت

علمت قناة الـ"LBCI" ان السلطات في ​أبيدجان​ وافقت بالمبدأ على انتقال ​طائرة​ يوم السبت لنقل جثمان الشاب يوسف الزوقي إلى ​بيروت​ ورئيس ال​حكومة​ حسان دياب اتصل برئيس حكومة ​ساحل العاج​ وشكره على التعاون والتحضيرات اللوجيستية أصبحت في المرحلة الأخيرة.

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