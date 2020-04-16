وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 663

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 663، موضحة أن عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين المقيمين خلال الـ24 ساعة المنصرمة هي 5، فيما لم يتم تسجيل أي حالة بين الوافدين، ولم يسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعةالمنصرمة، عدد حالات الشفاء 85، الحالات الحرجة 35.
وكشفت أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغت 855 في 19 مختبرا.
وبحسب تطبيق الوزراة، فقد بلغ عدد الإصابات في منطقة المتن 138، بيروت 114، كسروان 76، بشري 64، بعبدا 56، جبيل 47، زغرتا 33، عكار 26، شوف 19، عاليه 17، البترون 17، طرابلس 14، صيدا 12، صور 9، الكورا 6، بعلبك 4، بنت جبيل 3، المنية-الضنية 3، النبطية 1، زحلة 1، مرجعيون 1، وحالتان قيد التحقق منهما.
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