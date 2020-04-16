"النشرة": الجيش يقفل جميع المداخل المؤدية الى مزار القديس شربل بعنايا

على الرغم من عدم إقامة الصلوات في دير مار مارون-​عنايا​ وإقفال كافة اقسام الدير تزامناً مع قرار تعبئة الذي اتخذته ​الدولة اللبنانية​ واقفال الكنائس، علمت "​الخليج 365​" أن "​الجيش اللبناني​ اتخذ تدابير صارمة في منطقة عنايا واقفل جميع المداخل المؤدية الى الدير حيث ضريح ​القديس شربل​ ".

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