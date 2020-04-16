جمعية المصارف أعلنت عن وضع خط ساخن لتلقي شكاوى ومراجعات المواطنين

أعلنت ​جمعية المصارف​ في بيان أنه "في إنتظار ان تتمكن الشركتان المشغلتان للهاتف الخليوي من تزويد ​جمعية مصارف لبنان​ بخط ساخن يخصص لتلقي شكاوى ومراجعات المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف، تضع الجمعية مؤقتا رقم ​الهاتف​ 970500 -01 بتصرف المواطنين لهذا الغرض، علما بأنه يبقى بأمكان زبائن جميع المصارف التواصل مع مصارفهم عبر مراكز الأستعلام CALL CENTER العائدة لهذه المصارف".

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