المرابطون: لمنع استباحة العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية

رأت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ان "عدوان ​العدو الاسرائيلي​ على منطقة ​جديدة يابوس​ في ​الجمهورية العربية السورية​ يُصنف ضمن سلسلة الاعتداءات الحاقدة والمتهوّرة، وتدخّل المدير الأصيل عندما تنهزم الوحدات الاسرائيلية المستترة من عصابات ​الإرهاب​ والتخريب على أرض سورية العربية".

واعتبرت ان "هذا الاعتداء في بعده الجغرافي يؤكد أهمية اتخاذ الاجراءات من قبل ​الحكومة اللبنانية​ في ​الامم المتحدة​ الكفيلة بإصدار ​مجلس الأمن الدولي​ قراراً بمنع استباحة العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية .

كما أننا على يقين أن هذا العدوان يزيد إصراراً الجمهورية العربية السورية على تطهير كامل ​الأراضي السورية​ من رجس عصابة الإخوان المتأسلمين تحت مختلف التسميات المدعومة من العدو الاسرائيلي المجرم".

