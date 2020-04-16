المرابطون: لمنع استباحة العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية

رأت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ان "عدوان العدو الاسرائيلي على منطقة جديدة يابوس في الجمهورية العربية السورية يُصنف ضمن سلسلة الاعتداءات الحاقدة والمتهوّرة، وتدخّل المدير الأصيل عندما تنهزم الوحدات الاسرائيلية المستترة من عصابات الإرهاب والتخريب على أرض سورية العربية".
واعتبرت ان "هذا الاعتداء في بعده الجغرافي يؤكد أهمية اتخاذ الاجراءات من قبل الحكومة اللبنانية في الامم المتحدة الكفيلة بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بمنع استباحة العدو الاسرائيلي الأجواء اللبنانية .
كما أننا على يقين أن هذا العدوان يزيد إصراراً الجمهورية العربية السورية على تطهير كامل الأراضي السورية من رجس عصابة الإخوان المتأسلمين تحت مختلف التسميات المدعومة من العدو الاسرائيلي المجرم".
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