اكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أن "الدولة اللبنانية قررت أن تبدأ رحلات بعد 26 الشهر الجاري، مخصصة لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة الأميركية".
وأشار بحسب NBN، إلى أن "رحلات عودة اللبنانيين من الولايات المتحدة الأميركية ستكون عبر دولة أوروبية أو عربية وتجري إتصالات مع السلطات الكندية لتسيير رحلات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حتي للNBN: قررنا تسيير رحلات بعد 26 نيسان من أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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