حتي للNBN: قررنا تسيير رحلات بعد 26 نيسان من أميركا

اكد ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ أن "​الدولة اللبنانية​ قررت أن تبدأ رحلات بعد 26 الشهر الجاري، مخصصة ل​عودة اللبنانيين​ من ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأشار بحسب NBN، إلى أن "رحلات عودة اللبنانيين من الولايات المتحدة الأميركية ستكون عبر دولة أوروبية أو عربية وتجري إتصالات مع السلطات الكندية لتسيير رحلات مباشرة".

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