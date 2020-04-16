أصحاب المحال في المدينة الصناعية- النبطية نفذوا إعتصاما للمطالبة بإعادة فتح محالهم

نظم أصحاب المحال في المدينة الصناعية في النبطية -طريق ​كفررمان​ إعتصاما امام محالهم، مطالبين بإعادة فتح محالهم المقفلة منذ بدء سريان قرار التعبئة العامة بمواجهة تداعيات ​كورونا​. وقد اتخذت وحدات من مختلف ​الاجهزة الامنية​ وشرطة ​بلدية النبطية​ تدابير امنية اثناء الاعتصام ، وقام عناصر من مكتب ​امن الدولة​ في النبطية بتوزيع كمامات واقية على المعتصمين.

واعتبر رئيس اتحاد النهضة العمالي عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام محمد ابراهيم أن "انجازات ​الحكومة​ تبقى منتقصة في ظل هذه الاوصاع الاقتصادية التي تشهدها المناطق وخاصة هنا في هذه المنطقة الصناعية"، مطالبا "بخطة عمل نستطيع من خلالها الاستمرار بالاقفال مقابل الدعم من الدولة، واما تعمل الدولة على تنظيم هذا القطاع ضمن ضوابط واوقات محددة وبمراقبة من الاجهزة الامنية".