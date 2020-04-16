متعاقدو الجامعة اللبنانية:سنقاطع التعليم عن بعد بحال استمرار المماطلة في إقرار ملف التفرغ

أكد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "في ظل التأخير غير المبرر في موضوع إقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والذي أصبح في عهدة وزير الوصاية وزير التربية الدكتور طارق مجذوب، أن ملف التفرغ أساسي لانتظام العمل في الجامعة الوطنية التي لم يعد من الممكن أن تكمل بالاعتماد على نظام التعاقد البغيض"، داعين وزير التربية إلى ر"فع الملف إلى مجلس الوزراء ووضعه على جدول الأعمال لإقراره في أول جلسة قادمة".
كما دعا الاساتذة "رئيس الجامعة ورابطة اساتذتها إلى التواصل المستمر مع وزير الوصاية لمتابعة هذا الملف حتى اقراره"، مطالبين "بتحييد ملف تفرغهم عن بازارات الخلاف وزواريب السياسة واقراره سريعا جدا، استباقا لأي ظروف أو قرارات جديدة قد تكون كارثية على الأساتذة و عائلاتهم".
وأعلنوا أن "استمرار المماطلة في إقرار ملف التفرغ، سيجبر الأساتذة على مقاطعة التعليم عن بعد والإضراب حتى اقراره. وهم يحملون جميع المعنيين بهذا الملف مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك".
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