اعتبر رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا أن "انشاء منصة إلكترونية لتعبئة الاسماء التي لم تشكلها مساعدة آلـ400 الف ليرة التي قرأتها الحكومة خطوة غير كافية والمطلوب هو التفاعل الإيجابي مع البلديات بالمخاتير وأخذ رأيهم لتصل هذه المساعدات إلى حيث يجب أن تصل بقدر من الشفافية والعدالة الاجتماعية خاصة وأننا ستمر في ظروف صعبة".
وكشف الحمرا في مؤتمر صحافي بحضور تجمع مخاتير حاصبيا أن "نسبة المساعدات المقررة لحاصبيا لا تتعدى الاثنين بالمئة من نسبة المساعدات التي قرأتها الدولة والتي ستطال 200 الف عائلة كما أن هناك استكشافية في اختيار أسماء المستفيدين الذين لا يتعدون الخمسين اسما وهذا غير مقبول
الحمرا طالب الدولة بإعادة النظر في قرار إقفال بعض المصانع والمحلات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية حاصبيا: نسبة المساعدات المقررة للمنطقة لا تتعدى الـ2 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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