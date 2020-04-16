رئيس بلدية حاصبيا: نسبة المساعدات المقررة للمنطقة لا تتعدى الـ2 بالمئة

اعتبر رئيس بلدية ​حاصبيا​ لبيب ​الحمرا​ أن "انشاء منصة إلكترونية لتعبئة الاسماء التي لم تشكلها مساعدة آلـ400 الف ليرة التي قرأتها ​الحكومة​ خطوة غير كافية والمطلوب هو التفاعل الإيجابي مع ​البلديات​ ب​المخاتير​ وأخذ رأيهم لتصل هذه المساعدات إلى حيث يجب أن تصل بقدر من الشفافية والعدالة الاجتماعية خاصة وأننا ستمر في ظروف صعبة".

وكشف الحمرا في ​مؤتمر​ صحافي بحضور تجمع مخاتير حاصبيا أن "نسبة المساعدات المقررة لحاصبيا لا تتعدى الاثنين بالمئة من نسبة المساعدات التي قرأتها ​الدولة​ والتي ستطال 200 الف عائلة كما أن هناك استكشافية في اختيار أسماء المستفيدين الذين لا يتعدون الخمسين اسما وهذا غير مقبول

الحمرا طالب الدولة بإعادة النظر في قرار إقفال بعض ​المصانع​ والمحلات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة".

