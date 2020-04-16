مصلحة الصحة جنوباً: 3 اصابات جديدة بكورونا في صور ولا اصابات في جزين

واصل رئيس مصلحة الصحة في محافظة ​لبنان​ الجنوبي جلال حيدر، بالتنسيق مع طبابة الاقضية التابعة للمصلحة في صيدا وصور وجزين، متابعة كافة الامور المتعلقة بمواجهة ​فيروس كورونا​، معلنا أنه "استناداً لمتابعة طبابة ​القضاء​ لا زال معدل الحالات المصابة بالعدوى حتى اليوم في ​مدينة صيدا​ وقضائها 12 من بينها أربعة من المغتربين الذين توافدوا مؤخراً من الخارج، أما في ​قضاء صور​ فقد سجلت ثلاث ​اصابات​ جديدة لمغتربين مقيمين في ​ليبيريا​ عادوا إلى لبنان على متن ​طائرة​ خاصة، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المثبتة مخبرياً فيها إلى 9، فيما يجري مراقبة اوضاع حجر 5مغتربين في جزين التي لم تسجل اي اصابات".

وعلى صعيد اماكن العزل المنزلي التي وضعت بالتصرف ، اجرت طبابة القضاء جولة على فنادق المونس في ​بلدة الصرفند​ ومنتزه ابو ديب في ​القاسمية​ والمونتانا في المروانية، اكدت خلالها توافر جميع الشروط الصحية اللازمة لعملية الحجر فيها، في حال تم اعتمادها من قبل الوزارة بشكل رسمي.