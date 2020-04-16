الجيش: انطلاق عملية توزيع مساعدات اجتماعية على المصابين جراء الألغام

أعلنت قيادة الجيش انه انطلقت صباح اليوم عملية توزيع ال​مساعدات​ الاجتماعية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء. وقد بدأت المرحلة الأولى التي تشمل المواطنين المصابين جراء ​الألغام​، وعائلات المواطنين المتوفين نتيجة الإصابة بها. ويتم التوزيع وفق قاعدة بيانات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. تشمل العملية جميع المصابين منذ العام 1975 حتى اليوم، بحيث يحصل كل مصاب على مبلغ 400 ألف ليرة، بحضور مختار المحلة أو ممثلين عن البلدية. سوف يتواصل العمل بهذه الآلية تباعاً، إلى حين الانتهاء من توزيع المساعدات بشكل كامل.

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