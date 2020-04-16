السعودي: دياب سيزور المستشفى التركي في صيدا السبت

كشف رئيس إتحاد بلديات صيدا ​الزهراني​، رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ سيزور ​المستشفى التركي​ في ​مدينة صيدا​ نهار السبت وذلك في إطار دعم المستشفى الذي تم إنجازه في العام 2010 ولم يتم تشغيله بعد"، مؤكدا أن "هناك ​مستشفيات​ في صيدا ك​المستشفى الحكومي​ يتم تجهيزها لإستقبال ​حالات​ كورونا، وأيضا هناك مستشفيات خاصة في المدينة ومنها ​مستشفى حمود​ الجامعي باشرت فحوصات ​الكورونا​، املا من من وزيري الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ والمالية غازي وزوني من أجل صرف مستحقات البلديات في نطاق صيدا الزهراني لتمكينها من تحمل أعباء مواجهة تداعيات كورونا".

وأوضح أن "بلدية صيدا تحولت إلى خلية نحل جمعت كافة أطياف المدينة كيدٍ واحدة من أجل مد يد المساعدة لأهلنا وتمكينهم من الصمود في منازلهم وفقا لمقررات التعبئة العامة، وأن الجميع يعمل مع ​البلدية​ و​الجمعيات الأهلية​ والمتطوعين من أجل إيصال قسائم ​مساعدات​ بلدية صيدا الشرائية إلى مستحقيها في المدينة وإيصال هذه القسائم إلى منازلهم"، لافتا الى أن "مساعدات البلدية قبل كورونا كانت 100 مليون ليرة، لكن هذه مبلغ المساعدات إرتفع حيث تم رصد مليار ليرة ​لبنان​ية لمواجهة تداعيات كورونا، ونظرا للحاجة الكبيرة مع إنقطاع أرزاق الناس وتوقف أعمالهم نتيجة بقائهم في منازلهم كان لا بد من رفع المساعدة مليارين إضافيين أي أصبحت المساعدات حتى تاريخه ثلاثة مليارات ليرة لبنانية وأن عدد المستفيدين نحو 30 ألفا (100 ألف ليرة كل قسيمة شرائية غذائية)".

وكشف أن "متبرعين جدد للحساب البنكي الذي فتحته بلدية صيدا لتلقي التبرعات من الخيرين، وأنه يوجد متبرع جديد قدم 100 مليون ليرة"، مرجحا أن "تصل قيمة التبرعات إلى نحو مليار ليرة لبنانية، متوجها إلى أهالي صيدا وإلى الجميع أن يحافظوا على سلامتهم من كورونا وأن يرفع الله الوباء عن صيدا ولبنان وكل العالم أجمع".