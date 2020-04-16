النشرة: محتجون قطعوا مدخل جبل محسن للمطالبة بفتح الحدود مع سوريا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أن عددا من الأشخاص قطعوا مدخل منطقة جيل محسن ب​طرابلس​، مطالبين السلطات المعنية ال​لبنان​ية والسورية فتح الحدود بين البلدين لتسهيل حركة دخول العائلات المتواجدة داخل ​سوريا​ ولم يسمح لها بالعودة الى لبنان، مشيرا الى أن ​الجيش​ إتخذ اجراءات امنية قبل ان يعاد فتح الطريق.

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