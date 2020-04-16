بوتين: ضرورة التعاون مع واشنطن في زمن كورونا

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موسكو: أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي الخميس أن فلاديمير بوتين شدد على ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مبادرات إنسانية قام بها البلدان في الأيام الأخيرة.

وقال لصحافيين "يرى بوتين أن التعاون ضروري في زمن تفشي الأوبئة"، وذلك بعد أن أعلن دونالد ترامب استعداده لإرسال أجهزة تنفس إلى روسيا وإعلان روسيا إرسال مساعدة إنسانية الى الولايات المتحدة في نيسان/أبريل.



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