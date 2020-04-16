منظمة الصحة: أوروبا لا تزال "في عين الإعصار"

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حذر مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية الخميس من أن هذه القارة تبقى "في عين الإعصار" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد بالرغم من "مؤشرات مشجعة" في بعض الدول.
وقال هانس كلوغي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاغن إنه بالرغم من "رصد مؤشرات مشجعة في الأسابيع الأخيرة على صعيد الأرقام (...) في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا (...) فإن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون".
وأضاف أن "هذا يعني أن حوالى 50% (من الإصابات) بكوفيد-19 مسجلة في هذه المنطقة".
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