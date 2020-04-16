شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم علي : أردوغان يقمع معارضيه بحجة مواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستغل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، لقمع واضطهاد المعارضة، واستهداف رموزها، والتضييق علي الصحافة والإعلام.

وأضاف النائب في بيان له منذ قليل، إن الحكومة التركية، تضيق علي الحريات العامة، وتعتقل الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، بحجة نشر أخبار كاذبة، عن فيروس كورونا المستجد، وتستخدم قوانين الطوارئ كذريعة لحبس الصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين.



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وقال إن أنقرة، استغلت الأزمة، وأقرت مشروع قانون للعفو عن 300 ألف سجين، واستثنت المعتقلين السياسيين، وخاصة الصحفيين منهم، رغم خطورة الوضع الصحي للكثير منهم.



وأوضح النائب، أن فيروس كورونا، منتشر على نطاق واسع في تركيا، وأن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية لمواجهته، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لانقاذ حياة الصحفيين والسياسيين في سجون أردوغان .