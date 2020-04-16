شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يفضح وكالة الأناضول فى بث أكاذيبها ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن الدور الذي تقوم به وكالة الاناضول التركية، في تزييف الحقائق وبث الشائعات ضد الدول العربية لاستهداف استقرار هذه الدول، إضافة الي الترويج باستمرار إلى الجماعات الإرهابية فى المنطقة من أجل خدمة نظام اوردغان ومخططاته التوسعية فيها .
وأضاف التقرير، أن وكالة الأناضول الناطقة باسم تركيا، تستهدف بث الأكاذيب ضد العديد من الدول، لزعزعة أمنها، رغم تجاهلها العديد من القضايا التي تشغل الشأن التركي وعدم التطرق إليها، إضافة إلى أن الوكالة تعمل على خدمة التنظيمات الإرهابية ونشر كل تقاريرهم عليها، وتروج لخدمة النظام القطرى الذى يدعم بشكل كبير لهذه الوكالة التركية.
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