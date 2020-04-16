البابا تواضروس يغسل أرجل الأساقفة والرهبان.. ويؤكد: سنفهم مراحم الله من الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

غسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أرجل الأساقفة والمصلين في قداس خميس العهد المقام بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اقتداءً بما فعله السيد المسيح في ذكرى ذلك اليوم بغسل أرجل تلاميذه.

وقال البابا، في كلمته أثناء القداس، إن المياه التي يُصلى عليها صلاة اللقان يوم خميس العهد تكتسب قوتها من الصلوات التي أقيمت عليها، فهي مهمة للتبرك لمن يعاني من مرض أو من يشتري شقة أو سيارة جديدة فيرشها بهذه المياه لأنها قادرة على طرد أي روح شريرة.

وأضاف أن هذا اليوم شهد ذكرى غسل السيد المسيح أرجل تلاميذه، وهو ما اعترض عليه القديس بطرس الرسول، لكن السيد المسيح أجابه إجابة مهمة وهي: لست تعلم الآن ما أنا فاعل، ولكنك ستفهم فيما بعد، ومن ثم فإن الوباء الذي يعاني منه العالم حاليًا، سنفهم حكمة الله من وراءه بعد ذلك.​