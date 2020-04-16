سقوط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول. تبلغ لقوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعصرة (بمديرية أمن القاهرة)، حال تواجدها لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يستقلون سيارتي "نقل" بسرقة مواد بترولية من إحدى خطوط المواد البترولية بمنطقة (الصف بالجيزة). فقامت القوة الأمنية بتتبع خط السير، وتمكنت من ضبط المذكورين وهم ثلاثة أشخاص (سائقان– تباع)، حال استقلالهم سيارتين نقل مُحمل عليهما كمية من المواد البترولية "سولار" تتراوح وزنها (من 2000 لتر إلى 4000 لتر)، وبمواجهتهم أقروا بسرقتهم المواد البترولية بحوزتهم عن طريق تركيب "محبس" على خط أنابيب البترول كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالإشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين ("جاري تحديدهم وضبطهم") وأضافوا بأنهم كانوا في سبيلهم لتفريغ المواد البترولية المُستولى عليها داخل قطعة أرض كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "ملك أحد المتهمين" ، والمُعدة لتخزين المواد البترولية تمهيداً للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن السيارتان المتحفظ عليهما ملك أحد المتهمين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تحديد وضبط باقي المتهمين.

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