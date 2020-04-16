منافذ جديدة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إجراءات صرف منحة العمالية غير المنتظمة، لـ 34 ألفًا و104 مستحقين، وذلك من خلال 83 مكتب بريد بشمال وجنوب المحافظة، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الخميس، إن عملية صرف المنحة تشهد الصرف لـ 1306 مستفيدين تقل أعمارهم عن 25 سنة، وذلك في اليوم الرابع والأخير، على أن يستمر الصرف حتى الخامسة مساءً.

وأوضح المحافظ، فتح منافذ جديدة للصرف بالمدارس ومراكز الشباب القريبه من مكاتب البريد التي شهدت تكدسات وتجمعات كبيرة من جانب المواطنين على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد التنسيق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لربط تلك المنافذ بمنظومة الصرف الموجودة بمكاتب البريد، تسهيلًا على المواطنين ومنعًا للتزاحم.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدةً لتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، والتي أثرت بشكل مباشر على دخلهم اليومي، مناشدًا المستحقين للصرف باتباع وسائل السلامة أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية، وعدم التزاحم والتكدس أمام منافذ الصرف، وضرورة ترك مسافة آمنة تمنع الاختلاط.