التسليم ورقي.. "التعليم" تكلف المعلمين باختيار مشروعات البحث لطلاب المدارس المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سيتم اختيار المشروعات البحثية المناسبة للمنهج والمقررة بالفصل الدراسي الثاني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو المنصة التعليمية، من جانب المدرسين بمدارس التعليم المجتمعي.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا يأتي في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا وبعد توقف الدراسة، وحرصًا على مستقبل طلاب مدارس التعليم المجتمعي في المحافظات المختلفة وحيث أنها بأماكن نائية وتضعف لديهم شبكات التواصل الاجتماعي وبلا أكواد.

وشددت الوزارة على أنه يتم توزيع الأبحاث على الطلاب مع تحديد مواعيد استلام هذه الأبحاث ورقيًا ويتم تقييم المشروعات من خلال المعلمة بلا درجات "مقبول أو غير مقبول".