ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 128 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 128 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي اليوم ، إلى تسجيل 227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب إلى 2251 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 18 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.
وقالت إن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 9182 .
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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