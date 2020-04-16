ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 128 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 128 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس"الإلكتروني المغربي اليوم ، إلى تسجيل 227 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المغرب إلى 2251 حالة.

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ولفتت إلى تسجيل 18 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

وقالت إن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 9182 .

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.