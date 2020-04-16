في 18 محافظة.. الداخلية تُزيل العقارات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل. وأسفرت الجهود عن تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف بالقاهرة، و22 قرار إزالة في أسيوط وتنفيذ بمديريات أمن أسوان والشرقية والغربية والإسكندرية والفيوم وبني سويف وجنوب سيناء والبحيرة والوادي الجديد : تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية و تأمين تنفيذ عدد (45) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بالأقصر وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بدائرتي قسم شرطة (الخانكة، بنها) وتأمين تنفيذ (49) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضي أملاك الدولة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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