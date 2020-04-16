الكويت: لا غُسل للمتوفيين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الكويتية الدكتور فيصل الكندري، أنه لا تغسيل للمتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف الكندري – في تصريح صحفي اليوم الخميس – قائلا، :" نتعامل مع جثمان المتوفي بوباء كورونا على خطين، الأول الخط الشرعي، والثاني الصحي"، مشيرا الى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، يتم استقبال الجثث المصابة بالفيروس، محفوظة في أكياس خاصة لا تفتح احترازيا، حفاظا على سلامة المغسلين.

وأشار إلى أن الجثمان يأتي مغلفا بأكياس محكمة الإغلاق، ويتم تيميمة (التيمم) الجثمان، دون غُسل بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية، ثم الصلاة عليه.

وأوضح الكندري أن عددًا كبيرًا من العلماء، أقروا بسقوط واجب الغُسل، خوفا من انتقال المرض للأحياء، مؤكدين أن الحفاظ على الأحياء من العدوى، مقدم على وجوب الغُسل، وأن الضرورات تبيح المحظورات.