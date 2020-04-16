الخارجية الصينية ترد على الاتهامات الأمريكية بإجراء تجارب نووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الخميس، أن اتهامات الولايات المتحدة بأن الصين تجري تجارب نووية سرا هي خيالية ولا تستحق حتى التفنيد، وفقًا لوكالة أنباء سبوتينك.

وقال تشاو ليجيان :"لفتت هذه التقارير انتباهنا. الاتهامات الأمريكية للصين هي مجرد خيال وكذبة لا تستحق حتى دحضها".

وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة نفسها على مدى السنوات القليلة الماضية حافظت على مركز مهيمن في الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية".

وأكد الدبلوماسي الصيني أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومن صفقة البرنامج النووي مع إيران، وتزيد من قوتها العسكرية في جميع

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المجالات، وتقوض بشكل خطير التوازن الاستراتيجي للقوى في العالم، وتعرقل عملية نزع السلاح الدولية...".

وأكد تشاو ليجيان "أن الولايات المتحدة ليس لديها الحق في الحكم على شخص واعتبار نفسها قاضية. نحن نحث الولايات المتحدة على إعادة التفكير في أفعالها والتوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة فيما يتعلق بالدول الأخرى".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اتهمت، في تقرير لها موجه إلى الكونغرس، الصين بإجراء تجارب نووية سرية.