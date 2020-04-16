بغداد تكشف تفاصيل استهداف طائرات تركية لمخيم للاجئين قرب مخمور

استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الخميس، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية، صباح أمس، واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور، مؤكدة أن اختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت القيادة في بيان لها: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء، واستهدف مخيماً للاجئين

قرب مخمور".

وأضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

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وتابع البيان، أنه "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراماً والتزاماً بالمصالح المشتركة بين البلدين، وندعو إلى عدم تكرارها، وأن العراق على اتم

الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

وكانت خلية الإعلام العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، أن طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء وشنت هجوما على مخيمات اللاجئين راح ضحيته امرأتان.

وذكرت الخلية، أن "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقا للأجواء العراقية من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بارتفاع 6 كلم وسرعة بلغت 200 كلم بالساعة"، مضيفة أن "مخيم العوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ".