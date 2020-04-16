مساعد الرئيس الروسي: الجيش الأحمر "أفضل آلة عسكرية"

أعلن مساعد الرئيس الروسي، رئيس الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الخميس، أن عملية الاستيلاء على برلين أظهرت أن الجيش الأحمر في عام 1945 كان أفضل آلة عسكرية في تاريخ البشرية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

بدأت عملية برلين الاستراتيجية الهجومية قبل 75 عامًا بالضبط، في 16 أبريل 1945، بهدف هزيمة القوات الرئيسية في الجيش الألماني، والسيطرة على برلين، ودخول نهر إلبه والاتحاد مع قوات الحلفاء.

قال ميدينسكي : "في عام 1945،

أصبح الجيش الأحمر أفضل آلة عسكرية في تاريخ البشرية، ولم تكن هناك مهام غير قابلة للحل بالنسبة له، وهو ما ظهر بوضوح أثناء الاستيلاء على برلين".

وفقا له، تعتبر عملية برلين واحدة من أنجح العمليات في الحرب العالمية الثانية، وهي مثال على الفن العسكري، ونقطة انتصار مذهلة.