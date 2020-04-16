الخطوط الجوية العراقية تعيد 191 مواطنًا من ألمانيا

اعلنت وزارة النقل عن وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الاولى اليوم الخميس وعلى متنها 191 عراقيا من المانيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوزير عبدالله لعيبي في بيان :" ان الرحلة نفذتها طائرة الناقل الوطني المخصصة لاجلاء مواطنين عراقيين في رحلة تعد الاولى من نوعها بتحليق الطائر الأخضر عبر الاجواء الاوربية بعد توقف استمر

اكثر من خمس سنوات ، والتي نفذها طاقم عراقي حاصل على شهادات ترخيص طيران من المنظمة الدولية الآياسا ".واضاف :" ان اجمالي عدد المسافرين الذين تم اجلاؤهم بلغ (191) مواطنا ، حيث كانت محطة الهبوط الاولى للرحلة في مطار اربيل لأيصال (104) مسافر ين ، ومن ثم توجهت الى محطة مطار بغداد الدولي لأيصال (87) مسافرا" ، مشيرا الى :" ان جميع العراقيين الوافدين من ألمانيا تم حجرهم في الأماكن المخصصة للحجر من قبل اللجان الطبية المتواجدة داخل محطتي بغداد وأربيل استنادًا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ".واكد لعيبي استمرار التواصل والمتابعة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة ووزارتي الصحة والخارجية لاكمال الموافقات الأصولية لتنفيذ رحلات مماثلة لقطاعات اخرى.