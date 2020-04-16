إندونيسيا تسجل 380 إصابة جديدة بكورونا

قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو إن إندونيسيا أكدت، اليوم الخميس، 380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 5516.
وقال يوريانتو إن البلد سجل 27 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 496 بينما تعافى 548 من المرض.
وجرى فحص نحو 40 ألف شخص وبلغ عدد الأشخاص الذين يشتبه في أن أعراض الفيروس ظهرت عليهم أكثر من 11800.
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