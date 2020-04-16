الكويت تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة. وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 19 حالة ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 225حالة.

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