تايوان لم تسجل حالات إصابة بكورونا للمرة الثانية هذا الأسبوع

أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي في تايوان، اليوم الخميس، أن تايوان لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تعلن الحكومة التايونية عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأول الثلاثاء.

وقد سجلت تايوان 395 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 340 حالة لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت تايوان ست حالات وفاة.