أفغانستان تسجل 56 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 840، بعد تسجيل 56 حالة إيجابية جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن وحيد الله ميار، وهو متحدث باسم وزارة الصحة العامة القول، إنه قد تم تسجيل 37 حالة جديدة في العاصمة كابول، بالاضافة إلى 11 حالة في هيرات و6 في بلخ وحالة واحدة في نانجارهار وأخرى في لجمان.
وقال مسؤولو وزارة الصحة العامة إن المرض أسفر حتى الآن عن تسجيل 30 حالة وفاة على الأقل في أنحاء البلاد، بينما تعافى ما لا يقل عن 54 آخرين.
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