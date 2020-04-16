مؤسسة بيل جيتس تزيد دعم مكافحة كورونا إلى 250 مليون دولار

أعلنت مليندا جيتس، يوم الأربعاء، عن زيادة قدرها 150 مليون دولار في التمويل الذي تقدمه مؤسسة مليندا وبيل جيتس للمساعدة في تسريع تطوير علاجات ولقاحات وإجراءات تتعلق بالصحة العامة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت مليندا، إن منظمة الصحة العالمية هي "تحديداً المنظمة التي تستطيع التعامل مع هذه الجائحة".
ومؤسسة جيتس هي ثاني أكبر مانح للمنظمة بعد الولايات المتحدة.
وبتعهد مؤسسة جيتس الخيرية بدفع 150 مليون دولار إضافية يرتفع تمويلها للاستجابة الدولية لمرض كوفيد-19 إلى 250 مليون دولار حتى الآن.
وتمويل مؤسسة جيتس، إلى جانب دعم وسائل التشخيص والعقاقير واللقاحات الجديدة، موجه أساساً لمساعدة البلدان الأشد فقراً والسكان المعرضين للخطر على مواجهة الجائحة الآخذة في الانتشار والفقر الذي ستسببه.
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