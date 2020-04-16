شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 1524 والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم الخمیس تسجیل 119 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

من جانبه أعلن وزير الصحة الكويتي، شفاء 19 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 225.

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